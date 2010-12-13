Катуваннями в українських тюрмах займатиметься спецорган
09:38, 13 грудня 2010Право
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Буде створений наступного року
У Міністерстві юстиції сподіваються, що наступного року в Україні буде створено і почне працювати спеціальний орган, який займатиметься питаннями запобігання катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження, або покарань, в місцях позбавлення волі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.
За його словами, відповідний законопроект розроблений.
«Сподіваюсь, що наступного року він (цей спецорган) буде створений», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
Водночас, він поінформував, що також на виконання указу Президента буде створено ще один спеціальний орган, який займатиметься захистом персональних даних громадян.
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