Катуваннями в українських тюрмах займатиметься спецорган

У Міністерстві юстиції сподіваються, що наступного року в Україні буде створено і почне працювати спеціальний орган, який займатиметься питаннями запобігання катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність поводження, або покарань, в місцях позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, відповідний законопроект розроблений.

«Сподіваюсь, що наступного року він (цей спецорган) буде створений», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас, він поінформував, що також на виконання указу Президента буде створено ще один спеціальний орган, який займатиметься захистом персональних даних громадян.