ТОП-5 компаній України, які найкраще забезпечують гендерну рівність

Проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» та Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту визначили рейтинг українських компаній, які найкраще забезпечують рівність жінок та чоловіків у рамках конкурсу «Рівні можливості: найкращий роботодавець 2010».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю проекту ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент», за підсумками конкурсу в кожній із п’яти категорій у залежності від кількості працівників переможцями стали ТОВ «Вікторія Верітас», Британська Рада в Україні, Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів Міністерства праці та соціальної політики України, ЗАТ «Оболонь» та АТВТ «Галичфарм».

На цих підприємствах, за даними експертів, усталеною практикою є 5 вільних годин на тиждень для співробітників з дітьми, кімнати матері та дитини та можливість перебування з дитиною на робочому місці, дистанційна робота та гнучкий робочий графік, безвідсотковий кредит для лікування дитини та сприяння влаштуванню у дитячі заклади.

«В Україні, за оцінками незалежних експертів, лише кожне четверте підприємство підтримує своїх працівників у виконанні ними обов’язків з догляду за дітьми. Найменш поширеними практиками є гнучкий робочий час та гнучка зайнятість для суміщення службових і сімейних обов’язків, надання відпустки для догляду за дітьми молодим татусям”, – зазначив Національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ. Водночас, за його словами, поширеними є випадки дискримінації за статтю при оголошеннях вакансій, оплаті праці, навчанні на робочому місці та кар’єрному зростанні.

«За даними досліджень кадрового порталу hh.ua, жінки готові отримувати зарплатню на 25% меншу, ніж чоловіки. Головна причина цього те, що в українському суспільстві жінку сприймають передусім як берегиню сімейного вогнища. 80% кандидатів на вищі керівні посади на hh.ua - це чоловіки. Найбільше жінок у таких сферах, як адміністративний персонал, управління персоналом, бухгалтерія та фінанси», - коментує генеральний директор Міжнародного кадрового порталу hh.ua Маріна МАКОВІЙ.

«Ми переконані, що проведення подібного конкурсу - це додаткова публічна підтримка кращих роботодавців в Україні. Це також і нагадування іншим керівникам підприємств в Україні про важливість підвищення уваги до питань рівного ставлення до жінок та чоловіків у сфері праці», - зазначив В.КОСТРИЦЯ.