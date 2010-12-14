За шахрайство з квартирами засуджено екс-радника мера

У Дніпропетровську вироком Бабушкінського районного суду міста до 5,5 років ув’язнення засуджено колишнього радника міського голови, яка визнана винною у шахрайстві з квартирами та підробленні документів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Крім того, засуджено до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років ще чотирьох її спільників.

У ході судового слідства провину обвинувачених встановлено по 10 епізодах заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, підробленні документів та їх використанні в період з червня 2006 року по грудень 2008 року.

Спільники-ріелтори підшукували осіб, які хотіли придбати житло за нижчою вартістю з правом у подальшому його приватизувати. Усі потрібні для виділення громадянам квартир документи потім підроблялись та представлялись до Дніпропетровської міської ради з метою отримання рішень щодо їх реєстрації. Загальна сума, на яку було ошукано громадян, - понад 200 тис. дол.

Радниця міського голови була організатором цієї злочинної групи. Вона інформувала ріелторів про звільнені квартири, знайомила учасників організованої групи з посадовими особами Управління житлового господарства міської ради, до якої надавала підроблені документи для отримання рішень про реєстрацію громадян в квартирах, давала вказівки, брала звіти про виконання злочинних дій, визначала порядок розподілу доходів між учасниками групи.

Як стало відомо УНІАН, мова йде про Ольгу КАТАН, яка на момент арешту у лютому 2009 р. була радником міського голови Дніпропетровська.