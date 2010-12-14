На Сумщині за смерть місцевого жителя звільнено двох міліціонерів

У Сумській області звільнено з органів внутрішніх справ співробітників міліції, які перевищили службові повноваження, внаслідок чого помер житель Липоводолинського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА.

За її словами, цих співробітників карного розшуку, проти яких було порушено кримінальну справу, звільнені згідно з рішенням колегії УМВС в області.

Також звільнений із займаної посади і їх безпосередній керівник – перший заступник начальника Липоводолинського райвідділу міліції. Крім того, порушено клопотання перед МВС про звільнення із займаної посади начальника Липоводолинського РВ міліції, поінформувала Е.БІГАНОВА.

«Позиція УМВС - чітка: в міліції повинні служити професіонали. Виявив непрофесіоналізм - звільняйся з органів внутрішніх справ. Такі люди своїми вчинками зводять нанівець в очах населення всю роботу міліції. Ще раз повторюю: ми звільняємось і будемо звільнятися від таких співробітників. В органах залишаться працювати ті, хто здатен відповідально ставитися до виконання службових обов’язків», - наголосив начальник УМВС Петро ДЯЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Липоводолинського району на Сумщині порушила кримінальну справу проти двох оперативних співробітників Липоводолинського райвідділу міліції, які перевищили свої службові повноваження, внаслідок чого у місцевого жителя значно підвищився артеріальний тиск і він помер у лікарні.