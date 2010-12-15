На Луганщині 70-річний чоловік напав із пістолетом на лікарів

У Луганській області пацієнт поранив із пістолета двох працівників медичного закладу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, це сталося 13 грудня у Лутугинському районі області.

Зокрема, встановлено, що 70-річний місцевий житель у приміщенні медичного закладу, з метою помсти за недбале, на його думку, виконання лікарського обов’язку, пострілами зі стартового пістолета, переробленого для стрільби гумовими кулями, поранив двох місцевих жителів віком 57 та 45 років, обидва працівники медичного закладу.

Постраждалих госпіталізовано. Зброю вилучено.

Крім цього, під час проведення санкціонованого обшуку в будинку підозрюваного вилучено ще один аналогічний пістолет.