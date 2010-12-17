Лавринович рекомендує садити за парту членів виборчих комісій

Робоча група з удосконалення законодавства про вибори рекомендуватиме запровадити професійну підготовку членів виборчих комісій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це поінформував керівник Робочої групи, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ після засідання, що відбулося сьогодні у приміщенні Адміністрації Президента України.

За словами міністра, Робочою групою розглядається можливість впровадити попередню професійну підготовку членів виборчих комісій. Крім того, до обговорення винесені питання принципів утворення окружних та дільничних виборчих комісій, ролі політичних партій в цьому процесі, а також механізму прийняття рішень виборчими комісіями.

У ході засідання були заслухані думки з указаної проблематики членів Робочої групи, а також міжнародних експертів.

У ході третього засіданні Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, повідомив О.ЛАВРИНОВИЧ, передбачається розглянути питання щодо принципів формування виборчих округів і дільниць та оновлення законодавства про вибори в частині фінансування виборчих компаній. Планується, що таке засідання відбудеться у січні 2011 року.