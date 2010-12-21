У чому обвинувачують Тимошенко - постанова

Колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО висунуто обвинувачення в тому, що вона «діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноособово прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків Державного бюджету України, передусім зобовязань із виплати пенсій».

Про це йдеться в Постанові про притягнення в якості обвинуваченого від 20 грудня 2010 року, текстом якої володіє УНІАН.

Як йдеться в постанові, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції ГОРБАТЮК С.В. встановив, що «зібраними у кримінальній справі доказами ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна, 27.11.1960 р. н., достатньо повно викривається в тому, що вона, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України, вчинила у липні 2009 року перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки…».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних Україною в рамках Кіотського протоколу.