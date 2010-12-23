Карпачова перевірить, чи законно в батьків відбирають дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звернулася до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з пропозицією провести спільну перевірку дотримання законодавства при відібранні дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні».

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що в Україні необхідно проводити державну політику на підтримку інституту сім’ї. Вона наголосила, що за останні п’ять років кількість рішень судів про позбавлення батьківських прав зменшилась, проте вона залишається значною.

Н.КАРПАЧОВА підкреслила, що у 2009 році понад 12 тис. осіб в Україні були позбавлені батьківських прав. Вона констатує, що не всі такі рішення «ухвалювались виважено та в інтересах дитини». За її словами, тому й необхідна спільна перевірка Генпрокуратури та омбудсмана щодо дотримання законодавства в цьому питанні.

Н.КАРПАЧОВА також наголосила, що позитивною тенденцією в Україні є те, що все більше дітей усиновлюють громадяни України. Вона підкреслила, що 42% дітей на сьогодні усиновлюються іноземцями, а решта – українцями. У той же час в Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Чернігівській областях превалює усиновлення іноземцями.

Н.КАРПАЧОВА піддала гострій критиці ліквідацію Міністерства сім’ї, молоді та спорту. Вона зазначила, що «в ході адміністративної реформи, як кажуть, з водою вихлюпнули й дитину». За її словами, на сьогодні «й інститут сім’ї, й інститут усиновлення дітей абсолютно випав».

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що внесла подання Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ про недопущення в ході адмінреформи послаблення державної політики у сфері дітей, сім’ї і гендерної рівності.