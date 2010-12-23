Прокуратура не називає прізвищ депутатів, які брали участь у бійці

10:14, 23 грудня 2010
Право
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Чекає на рішення суду

Прокуратура на даний час не може озвучувати прізвища народних депутатів, які причетні до побиття своїх колег з фракції ”БЮТ-Батьківщина” 16 грудня 2010 року, оскільки судом не встановлено, що вони обвинувачувані.

Про це сьогодні, під час засідання ВР заявив заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, відповідаючи на запитання депутата від НУ-НС Анатолія ГРИЦЕНКА, чому не називаються прізвища депутатів від фракції Партії регіонів.

«Я не в праві як представник прокуратури називати прізвища до того моменту, поки не буде рішення суду», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ. Він наголосив, що це чітко встановлено Цивільним кодексом, який прийнятий Верховною Радою. За його словами, оцінку діям депутатів може дати тільки суд, якщо він відбудеться.

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