Пшонка запевняє, що всі вивезені з України гроші будуть повернуті

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА запевняє, що всі гроші, які були вивезені з України, будуть повернуті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА.

«Всі гроші, які вивезені з України, які забрані у держави, будуть повернуті до бюджету. З легкістю вони забрали, але, хоч і важко, ми їх знайдемо. Кожному будуть позови, і всі будуть відповідати», - сказав В.ПШОНКА, додавши при цьому, що він також звертається до сьогоднішніх посадовців, що в разі, якщо також з легкістю вони будуть ставитися до бюджетних коштів, то “будуть допитані слідчими і будуть сидіти в СІЗО”.

«Для нас немає значення – з нової вони влади чи зі старої», - наголосив В.ПШОНКА.