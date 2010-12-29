Мінінфраструктури готує закон для розвитку узбережжя Криму
Аналогічний турецькому закону про туризм
Міністерство інфраструктури України підготує закон про туризм для розвитку узбережжя Криму, аналогічний турецькому, за допомогою якого розвинулася Анталія. Про це віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю, опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».
«Ми зараз готуємо закон про туризм, аналогічний турецькому закону про туризм 1982 року, який розвинув Анталію. Йдеться про західне і східне узбережжя Криму. Я не вдаватимуся в подробиці, але йдеться про землі Міноборони, які, на щастя, розікрасти нікому не вдасться», - сказав він.
За словами міністра, в комплексі цієї ідеї на 2011 рік закладено проектування нового пасажирського терміналу в Бельбеку площею 8–10 тисяч кв. м. «Тобто Севастополь одержить повноцінний аеропорт, а не хатинку на курячих ніжках», - сказав він. За інформацією Б.КОЛЕСНІКОВА, проектуватиметься також траса по західному узбережжю, вивчатиметься технологія опріснення води для технічних цілей, яка використовується на заводах в ОАЕ. «Створивши умови, ми продамо ділянки від 3 до 10 га на першій лінії, які будуть продані зі світових аукціонів для готельного будівництва. Із зобов`язанням, яке дається при купівлі, – побудувати саме готель», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.
Також міністерство займатиметься проблемою, як зробити сезон у Криму довше, як залучити туристів у період з листопада по травень. «Треба вивчити світовий попит і використовувати його. На всесвітній турвиставці в Японії я з`ясував: перше, що цікавить японських туристів – це Крим, причому тільки у зв`язку з Ялтинською конференцією 1945 року, де – це знає кожен японець – вирішувалася доля світу на наступні 50 років. Ось готовий турмаршрут, причому цілорічний! Але для цього нам треба збудувати новий термінал і нову злітно-посадочну смугу в Сімферополі, швидкісний поїзд круговим маршрутом Сімферополь – Алушта – Ялта – Севастополь», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.
За словами міністра, Мінінфраструктури зробить усе, щоб українські туристичні компанії були гідно представлені на міжнародному ринку. Крім того, в 2011-му в Москві буде відкритий офіс, в якому будуть консолідовані зусилля всіх українських туркомпаній з розвитку туризму усередині України. «Звичайно, ми зараз розробляємо питання найпівденнішого берега Криму. Земля там, по суті, розкрадена, і такий хаос в усьому, що ми просто не бачимо можливості залучити світовий турбізнес», - зазначив він.