Мінінфраструктури готує закон для розвитку узбережжя Криму

Міністерство інфраструктури України підготує закон про туризм для розвитку узбережжя Криму, аналогічний турецькому, за допомогою якого розвинулася Анталія. Про це віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив в інтерв`ю, опублікованому в сьогоднішньому номері газети «Сегодня».

«Ми зараз готуємо закон про туризм, аналогічний турецькому закону про туризм 1982 року, який розвинув Анталію. Йдеться про західне і східне узбережжя Криму. Я не вдаватимуся в подробиці, але йдеться про землі Міноборони, які, на щастя, розікрасти нікому не вдасться», - сказав він.

За словами міністра, в комплексі цієї ідеї на 2011 рік закладено проектування нового пасажирського терміналу в Бельбеку площею 8–10 тисяч кв. м. «Тобто Севастополь одержить повноцінний аеропорт, а не хатинку на курячих ніжках», - сказав він. За інформацією Б.КОЛЕСНІКОВА, проектуватиметься також траса по західному узбережжю, вивчатиметься технологія опріснення води для технічних цілей, яка використовується на заводах в ОАЕ. «Створивши умови, ми продамо ділянки від 3 до 10 га на першій лінії, які будуть продані зі світових аукціонів для готельного будівництва. Із зобов`язанням, яке дається при купівлі, – побудувати саме готель», - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також міністерство займатиметься проблемою, як зробити сезон у Криму довше, як залучити туристів у період з листопада по травень. «Треба вивчити світовий попит і використовувати його. На всесвітній турвиставці в Японії я з`ясував: перше, що цікавить японських туристів – це Крим, причому тільки у зв`язку з Ялтинською конференцією 1945 року, де – це знає кожен японець – вирішувалася доля світу на наступні 50 років. Ось готовий турмаршрут, причому цілорічний! Але для цього нам треба збудувати новий термінал і нову злітно-посадочну смугу в Сімферополі, швидкісний поїзд круговим маршрутом Сімферополь – Алушта – Ялта – Севастополь», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами міністра, Мінінфраструктури зробить усе, щоб українські туристичні компанії були гідно представлені на міжнародному ринку. Крім того, в 2011-му в Москві буде відкритий офіс, в якому будуть консолідовані зусилля всіх українських туркомпаній з розвитку туризму усередині України. «Звичайно, ми зараз розробляємо питання найпівденнішого берега Криму. Земля там, по суті, розкрадена, і такий хаос в усьому, що ми просто не бачимо можливості залучити світовий турбізнес», - зазначив він.