Україна вивчає можливість визнання проїзного документа Інтерполу та встановлення безвізового режиму в’їзду його пред’явникам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на міжвідомчій нараді в Міністерстві внутрішніх справ України, що пройшла під головуванням міністра Анатолія МОГИЛЬОВА та керівників центральних органів виконавчої влади.

”До нас звернулось представництво Інтерполу з тим, що вони розробили документ, який якби є паспортом Інтерполу, проїзним документом для Інтерполу”, - поінформував міністр внутрішніх справ, демонструючи при цьому зразок такого документа.

За словами А.МОГИЛЬОВА, паспорт співробітника Інтерполу є винятково службовим документом, який має забезпечити оперативне реагування співробітників організації на прояви злочинності в різних країнах світу. При визнанні Україною цього документа, ці паспорти отримають, зрозуміло, і українські співробітники Інтерполу.

“Він має всі необхідні форми захисту. Має біочіп з даними людини і відповідає всім міжнародним вимогам, пов’язаним з виготовленням документа такого зразка”, - підкреслив міністр. За його словами, враховуючи, що Інтерпол - це структура, яка об’єднує поліцейських в усьому світі, то даний документ пропонується зробити безвізовим документом для працівників Інтерполу на території майже всього світу, тобто тих країн, які є учасниками Інтерполу, а це понад 180 країн.

А.МОГИЛЬОВ запропонував всім учасникам наради на завтра, на зустріч з Генеральним секретарем Інтерполу Рональдом НОУБЛОМ, який прибуде в Україну і який зокрема обговорюватиме питанням паспортів Інтерполу, підготувати свої запитання.

Водночас сьогодні у Держприкордонслужбі та Мінекономіки, представники яких взяли участь в нараді в МВС, сказали, що не бачать проблем щодо визнання паспортів Інтерполу, бо знають як і де виготовляються ці документи.

Але при цьому деякі зауваження були озвучені директором Департаменту консульської служби МЗС України Андрієм ОЛЕФІРОВИМ. Він повідомив, що питання щодо впровадження безвізового режиму для власників цього проїзного документа потребує подальшого ретельного опрацювання. “Відповідно до наданої нам інформації, власне і Інтерполу, на даний момент лише одна країна-учасниця Інтерполу запровадила безвізовий режим для власників цих проїзних документів. Цією країною в 2010 р став Пакистан. Нам відомі причини неприєднання до цієї ініціативи інших країн, зокрема країн Європейського Союзу, тому вважаємо, що питання потребує додаткового вивчення”, - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

Він висловив переконання, що треба порадитись з фахівцями з Великої Британії, яка готується до проведення Олімпіади в наступному році, і де актуальність введення паспортів Інтерполу так само називається в аргументації як і для України, де буде Чемпіонат з футболу 2012 року.

По завершенні наради в інтерв’ю журналістами А.МОГИЛЬОВ висловив думку, що Україна не матиме жодних ризиків, визнавши проїзний документ Інтерполу: “Я вважаю, що немає ніяких ризиків для України при визнання проїзного документа Інтерполу. Думаю, що це навіть буде заслугою для України, що вона однією з перших країни прийме цей документ”.

Міністр підкреслив, що паспорт буде надаватися виключно співробітникам Інтерполу і тільки для службових поїздок. “Перетин кордону буде автоматично потрапляти до бази даних Інтерполу. Власник паспорта, якщо він пред’являє його, повинен їхати в країну, куди він їде, тільки за завданням Інтерполу, чи за завданням своїх поліцейських структур, без можливості подорожувати з цим паспортом у приватних справах”, - сказав А.МОГИЛЬОВ.