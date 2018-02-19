У мережі показали відео ще не випущеного флагмана LG V40

Флагман буде зігнутим і безрамковим, а його 19-мегапіксельна камера буде подвійною.

Ще не випущений телефон V40 від корпорації LG показали в дизайнерському відеоролику. Автори відео змоделювали телефон, грунтуючись на витоках інформації про нього.

Флагман буде зігнутим і безрамковий, а його 19-мегапіксельна камера буде подвійною. За продуктивність буде відповідати процесор Snapdragon 845 та оперативна пам'ять об'ємом 6 або 8 ГБ.

Деякі елементи скопійовані з LG V30, презентованого в минулому році. Корпус телефону виконаний з скла і металу, так що він напевно буде підтримувати технологію бездротової зарядки.

Як повідомляв УНІАН, Meizu готує до випуску свій перший ігровий смартфон.