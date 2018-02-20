Вчені вперше зафіксували зникнення бурі на Нептуні (фото)
11:07, 20 лютого 2018Наука та IT
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NASA представило серію знімків, що демонструють еволюцію величезного темного вихору на Нептуні.
Телескоп Hubble вперше зафіксував загасання бурі / NASA
Астрономи з США вперше зафіксували загасання темної бурі на Нептуні. За допомогою орбітального телескопа Hubble вченим вперше вдалося спостерігати процес ослаблення такої бурі,
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NASA представило серію знімків, що демонструють еволюцію величезного темного вихору на Нептуні.
Нептун - восьма планета Сонячної системи. Атмосфера Нептуна складається в основному з водню і гелію, крім того, спостерігаються сліди метану. Погода на планеті характеризується надзвичайно динамічною системою штормів — з вітрами, що досягають величезних швидкостей.
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