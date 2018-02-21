У небі над Петербургом зійшли три сонця (фото)
15:46, 21 лютого 2018Наука та IT
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Вранці 21 лютого жителі деяких районів Петербурга стали свідками гало.
Гало зійшло над Петербургом / фото Фонтанка
Жителі Петербурга помітили рідкісний оптичний феномен на небі – гало.
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Сонце було обрамлене світлим кільцем, через яскраві точки з боків здавалося, що на небі три світила. Явище сфотографували вранці 21 лютого, передає "Фонтанка".
Видання припускає, що причиною появи гало став антициклон.
Гало - оптичний феномен, кільце навколо джерела світла. Воно зазвичай з'являється навколо Сонця і Місяця, іноді навколо інших потужних джерел світла, таких як вуличні вогні.
Як повідомляв УНІАН, в Україні через аномально теплу погоду 10 січня в небі помітили гало.
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