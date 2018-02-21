У небі над Петербургом зійшли три сонця (фото)

15:46, 21 лютого 2018
Наука та IT
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Гало зійшло над Петербургом / фото Фонтанка

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Сонце було обрамлене світлим кільцем, через яскраві точки з боків здавалося, що на небі три світила. Явище сфотографували вранці 21 лютого, передає "Фонтанка".

Видання припускає, що причиною появи гало став антициклон.

Гало - оптичний феномен, кільце навколо джерела світла. Воно зазвичай з'являється навколо Сонця і Місяця, іноді навколо інших потужних джерел світла, таких як вуличні вогні.

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Допис, поширений Sergey Yakovlev (@klayevvo)

Як повідомляв УНІАН, в Україні через аномально теплу погоду 10 січня в небі помітили гало.

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Теги: #гало в небі#три сонця Петербург