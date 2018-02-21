Стала відома вартість нового шолома віртуальної реальності від ASUS

15:53, 21 лютого 2018
Наука та IT
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Вікна змішаної реальності HC102 / асус

ASUSTeK Computer повідомила про надходження в продаж гарнітури віртуальної реальності Windows Mixed Reality Headset HC102. Цей пристрій було представлено ще у кінці літа, і подібно іншим VR-гарнітурам, створеним у рамках ініціативи Microsoft, обладнано двома РК-дисплеями з роздільною здатністю 1440x1440 пікселів. Рекомендована вартість новинки становить 430 доларів.

Читайте такожАмериканський пастор відкрив першу в світі VR-церквуЯк повідомляє Overclockers.ua, використовувані в ASUS Windows Mixed Reality Headset HC102 дисплеї характеризуються яскравістю 100 кд/м2 і частотою оновлення 90 Гц. Кут огляду цілком типовий для пристроїв даного класу і становить 95°. До складу VR-гарнітури також входить акселерометр, магнітометр, гіроскоп і дві камери, що забезпечують роботу маніпуляторів, що поставляються у комплекті.

Для підключення до комп'ютера використовуються інтерфейси HDMI 2.0 і USB 3.0, а на самій гарнітурі також присутній 3,5-мм аудіороз'єм для навушників. Вага пристрою становить близько 400 грам.

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Теги: #VR-гарнітура ASUS