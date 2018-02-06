Intel створила "розумні окуляри", які проектують зображення прямо на сітківку

Представники компанії заявляють, що фінальна модель зможе працювати близько 18 годин від однієї зарядки.

Intel продемонструвала прототип розумних окулярів Vaunt. На відміну від інших подібних пристроїв, лазер, що проектує зображення, вбудований прямо в оправу і непомітний для оточуючих.

Компанія планує надати окуляри розробникам до кінця року, пише N+1 з посиланням на The Verge.

В окулярах або шоломах доповненої реальності користувач бачить не повністю віртуальне зображення, а лише деякі об'єкти, накладені на реальний навколишній світ. Такі розробки показали вже кілька компаній, і крім громіздких гарнітур-шоломів, як, наприклад, Hololens, існують і більш компактні пристрої у вигляді окулярів, такі як Google Glass, Epson Moverio або Vuzix Blade. Незважаючи на відносну компактність, подібні гаджети все одно зазвичай забезпечені масивним блоком з електронікою і акумулятором, через що їх використання може бути не завжди зручним, особливо якщо мова йде про постійне носіння пристрою.

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Intel продемонструвала ранній прототип власних окулярів доповненої реальності Vaunt, позбавлений цих недоліків. Зовні вони майже не відрізняються від звичайних окулярів, тому що основні електронні компоненти розташовані в дужках і непомітні оточуючим.

Для відображення інформації інженери Intel використовували проектор на основі вертикально-випромінюваного лазера, який проектує монохромне червоне зображення через відбивач безпосередньо на сітківку ока (варто зазначити, що технологія проекції зображення прямо на сітківку вже використовувалася, наприклад, Fujitsu).

Як і в аналогічних пристроях, проектор у Vaunt розташовується тільки на одній стороні і відображає інформацію для одного, а не обох очей. Напрямок проектора підібрано таким чином, що користувач бачить зображення з окулярів, тільки коли дивиться в правий нижній кут поля зору.

Окуляри можуть зв'язуватися зі смартфоном по Bluetooth і показувати користувачеві попередження. Наприклад, користувач може побачити повідомлення про вхідний виклик або інформацію з програми-навігатора про те, через скільки метрів йому потрібно повернути. Представники компанії заявляють, що фінальна модель зможе працювати близько 18 годин від однієї зарядки.

Відео: The Verge

Поки Intel не розкриває інформацію про те, коли і за якою ціною окуляри зможуть придбати звичайні користувачі. Відомо лише, що до кінця року компанія планує випустити версію окулярів для розробників, а також SDK для розробки додатків.