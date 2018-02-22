Twitter через спам під час виборів президента США завдасть удару по ботах-"пропагандистах"

Після виборів 2016 року Twitter та інші інтернет-сервіси виявили, що боти використовувалися для вкорінення політичних розбіжностей і поширення фейків.

Сервіс мікроблогів Twitter оголосив у середу, 21 лютого, про запровадження жорстких заходів щодо тих облікових записів, які управлялися "програмними ботами".

Такі облікові записи використовувалися для маніпулювання сервісом під час президентських виборів в США в 2016 році, передає DW.com. Вжиті заходи спрямовані на те, щоб позбутися облікових записів, що автоматично генерують спам, не зачіпаючи при цьому людей, які користуються послугами платформи.

Читайте такожРосійські боти розпалюють тему вільного обігу зброї в США після вбивства 17 людей у Флориді - ЗМІ

"Ці зміни є важливим кроком у забезпеченні того, щоб ми стояли на крок вперед зловмисної діяльності", - написав представник адміністрації Twitter Йоель Рот в блозі.

Після виборів 2016 року Twitter та інші інтернет-сервіси виявили, що боти використовувалися для вкорінення політичних розбіжностей і поширення фейків. "Одним з найбільш поширених видів порушень, які ми помітили, було використання декількох облікових записів для того, щоб спробувати штучно посилити або роздути популярність деяких твітів", - написав Рот. Він повідомив, що Twitter забороняє автоматизацію для публікації або розповсюдження спаму.

Крім цього, відтепер не дозволяються повторні публікації, відповіді або згадки, що виходять з облікових записів, які контролюються вручну або ботами. Під заборону підпадає також "масовий, агресивний або дуже великий автоматизований ретвітинг", а також використання декількох облікових записів для виконання подібних автоматичних дій. Єдиним винятком з цього правила будуть додатки, призначені для трансляції повідомлень про погоду, надзвичайні ситуації чи інші публічні послуги.

У 2017 році експерти Союзу захисту демократії та Німецького фонду Маршалла створили сайт, який відстежує в Twitter сотні акаунтів справжніх людей і ймовірних ботів, пов'язаних з російською пропагандистською кампанією. Вони з'ясували, що ці облікові записи публікують повідомлення одночасно з матеріалами відомих російських пропагандистських ресурсів. Про те, що це боти, свідчить те, що вони за короткий час поширюють велику кількість повідомлень, які за своїм змістом майже повністю збігаються з постами сотень інших акаунтів.