Twitter заблокував 49 акаунтів, пов'язаних із кремлівської "фабрикою тролів"

А в Facebook заявили, що знищили "тисячі" підроблених записів за поширення неправдивої інформації.

Сервіс мікроблогів Twitter заблокував 49 акаунтів, пов'язаних із російської "фабрикою тролів", яка намагалася вплинути на громадську думку в ході референдуму щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу (Brexit).

Про це було оголошено під час розслідування фальшивих новин, в яких взяли участь YouTube, Facebook, Google і Twitter у Вашингтоні, пише lb.ua з посиланням на Metro.

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"Гігант соціальних мереж повідомив комітету Палати громад, що облікові записи отримали "дуже низький рівень взаємодії" з боку інших користувачів", - йдеться в повідомленні.

В YouTube повідомили міжпартійному комітету, що він не знайшов доказів втручання Росії в референдум у 2016 році.

Між тим, в Facebook заявили, що знищили "тисячі" підроблених записів за поширення неправдивої інформації напередодні виборів в 2017 році.

Раніше повідомлялося, що згідно з матеріалами співробітників Twitter, наданих Конгресу США по справі про російське втручання, російські боти зробили близько 470 тисяч ретвітів повідомлень Дональда Трампа в соцмережі в період президентської кампанії - з 1 вересня по 15 листопада 2016 року.