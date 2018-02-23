Вчені з'ясували, чим небезпечний для здоров'я безкінченний перегляд серіалів

Небезпека виникнення тромбозу виходить від тривалого сидіння і погіршення циркуляції крові.

Невпинний перегляд серіалів підвищує ризик виникнення тромбозу.

Про це повідомляє Deadline з посиланням на дослідження вчених з Університету Міннесоти в США.

Читайте такожАмериканський серіал надихнув співробітницю університету на реальне наукове відкриттяТак, учені опитали 15 тисяч людей старше 24 років, розділивши їх на чотири групи залежно від того, як часто вони дивляться серіали. З'ясувалося, що серед завзятих любителів телешоу ймовірність виникнення венозної тромбоемболії, або тромбозу глибоких вен, віявилася в 1,7 рази вищою, ніж у інших груп. Найбільшому ризику виявилися схильними люди старше 60 років.

Відзначається, що небезпека виникнення тромбозу виходить від тривалого сидіння і погіршення циркуляції крові.

За словами вчених, ризику можуть бути піддані навіть ті любителі серіалів, які займаються спортом, також ризик тромбозу не залежить від ваги людини.