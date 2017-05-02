Вчені в США встановили, що куріння підвищує ризик тромбозу

Вчені в США встановили, що куріння послаблює ген, відповідальний за захист судин, що в свою чергу підвищує ризик виникнення тромбів, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як відзначають автори дослідження в статті в журналі Circulation, тромби роблять судини менш еластичними, і це може послужити причиною серцевих захворювань.

Читайте такожВчені з'ясували, що кава зменшує ризик виникнення тромбів

Ці висновки ґрунтуються на вивченні генетичного матеріалу 140 тисяч осіб.

Один із авторів доповіді, доцент Даніш Салехін з Університету Пенсільванії, назвав дане дослідження одним із перших кроків до розгадки того, як вплив на ген може призвести до ішемічної хвороби серця.

Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, споживання тютюну є одним із основних факторів ризику розвитку цілої низки хронічних хвороб, включаючи рак, хвороби легенів і серцево-судинні захворювання.

За даними ВООЗ, куріння є причиною 1,6 млн смертей в рік в усьому світі.

У минулому році вчені з британського Інституту Сенгера і Лос-Аламоської національної лабораторії в США опублікували дані, згідно з якими одна пачка цигарок в день веде до утворення 150 мутацій в кожній клітині легенів щорічно, 97 мутацій у клітинах гортані голосового апарату, 23 мутацій в ротовій порожнині, 18 - у сечовому міхурі, шести - в печінці.