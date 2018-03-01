В "Твіттері" з'явилася функція закладок

13:18, 01 березня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація \ REUTERS

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«Знайшли що-небудь історичне? Не хочете забути жарт? Є стаття, яку хочете прочитати пізніше? Збережіть твіт в закладках і поверніться до нього, коли захочете»,- розповідає про нововведення компанія.

Раніше для того, щоб перечитати вподобаний твіт, потрібно було його лайкнути або ретвітнути. Однак результати цих дій видно підписникам користувача, а нова функція обіцяє повну конфіденційність.

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Теги: #Twitter