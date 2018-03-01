В "Твіттері" з'явилася функція закладок
Користувачі сервісу мікроблогів Twitter тепер можуть зберігати вподобані твіти в закладки.
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«Знайшли що-небудь історичне? Не хочете забути жарт? Є стаття, яку хочете прочитати пізніше? Збережіть твіт в закладках і поверніться до нього, коли захочете»,- розповідає про нововведення компанія.
Раніше для того, щоб перечитати вподобаний твіт, потрібно було його лайкнути або ретвітнути. Однак результати цих дій видно підписникам користувача, а нова функція обіцяє повну конфіденційність.
Found something historic?— Twitter (@Twitter) 28 лютого 2018 р.
Don't want to forget a joke?
Article that you want to read later?
Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF