В "Твіттері" з'явилася функція закладок

Нова функція обіцяє повну конфіденційність.

Користувачі сервісу мікроблогів Twitter тепер можуть зберігати вподобані твіти в закладки.

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«Знайшли що-небудь історичне? Не хочете забути жарт? Є стаття, яку хочете прочитати пізніше? Збережіть твіт в закладках і поверніться до нього, коли захочете»,- розповідає про нововведення компанія.

Раніше для того, щоб перечитати вподобаний твіт, потрібно було його лайкнути або ретвітнути. Однак результати цих дій видно підписникам користувача, а нова функція обіцяє повну конфіденційність.