Три колеса і пропелер: в Нідерландах презентували гібрид автомобіля і вертольота (відео)
13:21, 01 березня 2018Наука та IT
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Диво-авто має три колеса і пропелер, та з автомобіля на гелікоптер перетворюється за якихось 10 хвилин.
У Нідерландах показали гібрид автомобіля і вертольота
У Нідерландах презентували гібрид автомобіля і вертольота.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Команда винахідників працювала над ним десять років. Диво-авто має три колеса і пропелер, та з автомобіля на гелікоптер перетворюється за якихось 10 хвилин.
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Розрахована машина тільки на водія і одного пасажира. Розробники кажуть, що покупці такої машини змогли б літати, наприклад, на роботу. Коштує гібрид 500 тисяч євро.
Раніше Ілон Маск показав першу Tesla Model 3.
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