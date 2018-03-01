Три колеса і пропелер: в Нідерландах презентували гібрид автомобіля і вертольота (відео)

Диво-авто має три колеса і пропелер, та з автомобіля на гелікоптер перетворюється за якихось 10 хвилин.

У Нідерландах презентували гібрид автомобіля і вертольота. Про це йдеться в сюжеті ТСН. Команда винахідників працювала над ним десять років. Диво-авто має три колеса і пропелер, та з автомобіля на гелікоптер перетворюється за якихось 10 хвилин. Читайте такожКиївський метрополітен пропонує Маску розмістити Tesla на станції "Арсенальна" Розрахована машина тільки на водія і одного пасажира. Розробники кажуть, що покупці такої машини змогли б літати, наприклад, на роботу. Коштує гібрид 500 тисяч євро. Раніше Ілон Маск показав першу Tesla Model 3.

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