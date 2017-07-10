Ілон Маск показав першу Tesla Model 3 (фото)

13:17, 10 липня 2017
Наука та IT
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Детальні характеристики нового авто стануть відомі на вечірці Tesla 28 липня.

Власником першої Tesla Model 3 став сам Маск / twitter.com/elonmusk

Ілон Маск –засновник та CEO компанії Tesla показав першу Tesla Model 3, яка зійшла із конвеєра. Світлинами електрокара Маск поділився у своєму Twitter.

Tesla Model 3 / twitter.com/elonmusk

Як повідомляє видання ain, власником першої автівки став сам Маск. Хоча спочатку перший в черзі на авто був один із учасників директорів Tesla Іре Еренпрайсу, який і поступився місцем Маску.

Tesla Model 3 / фото twitter.com/olivercameron

Також зазначається, що наступні 30 людей отримають свої Model 3 на вечірці Tesla 28 липня. Тоді ж стануть відомі детальні характеристики нового авто.

Як повідомляв УНІАН раніше, перша масова модель електромобіля Tesla Model 3 надійшла в серійне виробництво в п'ятницю, 7 липня. Очікувана вартість Model 3, представленої в березні минулого року, становить 35 тисяч доларів. Заплановані на 2018 рік сукупні обсяги випуску автомобілів Tesla досягають 500 тисяч примірників. Нова модель Tesla буде здатна проїхати близько 350 кілометрів від одного заряду акумулятора, розвиваючи швидкість в 100 кілометрів на годину менш ніж за 6 секунд.

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Теги: #Ілон Маск#Tesla Model 3