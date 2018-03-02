Житель Амстердама винайшов пристрій персонального фейс-контролю для кота

З допомогою пристрою програміст отримує повідомлення про те, що кіт хоче зайти в будинок.

Програміст Аркайц Гарро з Амстердама встановив на двері балкона пристрій із системою розпізнавання особи. Він упізнає конкретного кота і повідомляє людину про те, що потрібно відкрити двері.

Про свій винахід Гарро розповів виданню Business Insider. Все почалося з того, що до них з дружиною додому став часто навідуватися один і той же кіт. Вони прийняли його за бездомного, але незабаром з'ясувалося, що кіт живе з іншою людиною неподалік. Вони познайомилися, і з тих пір у кота - дві сім'ї.

Читайте такожРобопес обзавівся рукою, зміг відкрити двері та вийти разом із приятелем (відео)Коли кіт приходить до балкону программіста, його зустрічає міні-комп'ютер Raspberry Pi з камерою. Якщо пристрій фіксує рух у дворі за допомогою програмного забезпечення, то робить знімок і відправляє його в хмарну платформу для розпізнавання зображень AWS Rekognition. Нейромережа навчена на сотнях фотографій котів і визначає, той кіт на балконі чи ні. Крім нього у двір постійно забігають інші тварини, зокрема білки.

Якщо система впізнала кота, то Гарро отримує від неї в месенджері Slack повідомлення "відкрий двері". За словами голландця, пристрій правильно визначає кота у 100% випадків, якщо той дивиться в камеру. На пристрій у Гарро пішло кілька годин роботи і 50 доларів.

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