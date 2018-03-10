Маск показав електробус для поїздок тунелями під містами (відео)

12:28, 10 березня 2018
Наука та IT
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Електробус буде пересуватися по тунелях на швидкості близько 241 кілометрів на годину / фото twitter.com/elonmusk

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

"Думаю, це можна назвати підземним автономним електричним автобусом зі швидкістю 150 миль на годину (241 км/ч), який автоматично перемикається між тунелями і ліфтами, перевозячи десятки людей", - написав Маск у коментарях.

За словами винахідника, пріоритетом для ще однієї його компанії - The Boring Company - стануть пішоходи і велосипедисти, а не автомобілі.

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Також Маск спрогнозував, що в майбутньому під багатьма містами з'являться тисячі невеликих станцій, розкиданих по місту, які дозволять людям швидко діставатися до потрібних їм місць.

"Ця система краще впишеться в міський простір, ніж метро, адже кожна станція буде розміром із одне паркувальне місце", - додав Маск.

Нагадаємо, 6 лютого приватна космічна компанія SpaceX запустила надважку ракету-носій Falcon Heavy зі стартової платформи у штаті Флорида до орбіти Марса. За допомогою неї в космос був запущений старий особистий електромобіль засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Ракета наблизиться до Марса 8 жовтня 2020 року. 

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Теги: #SpaceX#Ілон Маск#електробус Маска