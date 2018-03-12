Компанія Bose представила прототип навушників доповненої реальності

Сонцезахисні окуляри Bose передають звук завдяки крихітним динамікам, які "проектують" звук у вушну раковину.

Компанія Bose, яка виготовляє аудіопристрої, представила сонячні окуляри із вбудованою в них аудіосистемою доповненої реальності.

Представники компанії заявили, що вони з легкістю могли випустити AR-навушники окремо, але такий жест не відповідає їх цілям, передає Naked Science з посиланням на Engadget.

В першу чергу вони намагалися показати, що технологію можна адаптувати до будь-якого додатка, що підвищить їх універсальність.

Відмінна риса сонцезахисних окулярів Bose полягає в їхній будові. Вони передають звук завдяки крихітним динамікам, які "проектують" звук у вушну раковину. Вбудований IMU-сенсор (інерційний вимірювальний блок) зв'язується з GPS-передавачем в телефоні, щоб визначити, де знаходиться власник пристрою і на що він дивиться.

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Дослідний зразок компанія представила на виставці SXSW, що проходить зараз в Остіні. Журналісти видання Engadget перевірили прилад на собі і поділилися враженнями. За їх словами, окуляри працювали коректно і дали збій лише раз за весь час використання. Вони визначали, на що дивиться користувач, і при подвійному натисканні на оправу відтворювали інформацію про місце.

Наприклад, коли журналіст подивився на ресторан El Naranjo і запросив інформацію, із динаміка почувся голос, який перерахував розклад ресторану, меню й імена кухарів.

Окуляри Bose також оснащені спеціальною функцією, завдяки якій звук відтворюється щодо запитуваного місця. Наприклад, якщо вокзал знаходиться зліва, то й інформація про нього прозвучить з лівого динаміка.

У компанії вірять, що звукова доповнена реальність - перспективний напрямок, тому пропонують всім зацікавленим виробникам співпрацю. Зараз у Bose є фонд розміром у 50 мільйонів доларів, який повинен привабити потенційних партнерів.