Представлено друге покоління Google Glass

Компанія Alphabet заявила про випуск нової версії Google Glass Enterprise Edition (EE). Розробники повністю змінили концепцію пристрою і поліпшили характеристики "розумних окулярів", пише Wired.

Головною відмінністю від Explorer Edition, які з'явилися в 2013 році, є можливість відключити модуль від оправи. Таким чином Google Glass можна приєднати до сонцезахисних або ж виписаних за рецептом лікаря окулярів.

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Крім того, на нову модель встановлений більш потужний процесор і покращений Wi-Fi-модуль. Час автономної роботи Google Glass EE збільшився з п'яти до восьми годин. Також на корпусі розмістили індикатор, що сигналізує про початок запису ролика.

Google Glass EE націлені на корпоративних клієнтів. За словами представника компанії, ними вже користуються робітники на підприємствах компаній GE, Boeing, DHL і Volkswagen в США. З їх допомогою співробітники можуть оперативно звернутися за допомогою і побудувати маршрут.