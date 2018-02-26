Американські вчені створили "штучне око"

Крім використання для розвитку технологій, штучна лінза може в майбутньому застосовуватися в офтальмології.

Вчені із Школи інженерних і прикладних наук при Гарвардському університеті розробили металінзу, яка влаштована подібно людському оку. Її фокусна відстань може змінюватися за допомогою штучних м'язів.

Про винахід повідомляє republic з посиланням на The Harvard Gazette.

Людське око за допомогою циліарного м'яза може змінювати кривизну кришталика - лінзи, яка фокусує відбиття світлових променів від об'єкта. За рахунок цього око може однаково добре бачити і розрізняти предмети, розташовані на різній відстані.

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Американські фізики створили аналог такого пристрою, використовуючи металінзи - масив наночастинок, відстані між якими менше довжини хвилі. Оптичні параметри системи вчені вирішили змінювати з допомогою зміни відстаней між наночастинками.

Товщина лінзи склала 30 мікрометрів. В якості штучного м'яза, що керує оптичними властивостями штучного ока, використовувався електромеханічний пристрій з діелектричного полімеру і електродів. При подачі різної напруги на електроди металінза могла стискатися або розтягуватися; таким чином, його фокусна відстань зменшувалась або збільшувалась.

"Це показує широкі можливості використання вбудованого оптичного масштабування - в камерах мобільних телефонів, окулярах і приладах віртуальної і доповненої реальності", - заявив один із авторів дослідження.

Крім використання для розвитку технологій, штучна лінза може в майбутньому застосовуватися в офтальмології. На думку вчених, за допомогою штучного ока можна коригувати дефекти спектру бачення, зокрема, астигматизм.