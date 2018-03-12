Ілон Маск показав відео про історичний запуск Falcon Heavy

У відеоролику показано підготовка та запуск першої надважкої ракети Falcon Heavy.

Голова компанії SpaceX Ілон Маск опублікував ролик про успішний історичний запуск важкої ракети Falcon Heavy.

Читайте такожІлон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс

У змонтованому під пісню Девіда Боуї "Життя на Марсі" ролику показані підготовка й запуск Falcon Heavy, а також приземлення двох розгінних блоків.

Також у відеоролик увійшли й кадри із невдалою посадкою центрального прискорювача ракети на плавучу платформу.

Нагадаємо, що при приземленні у нього спрацював лише один двигун із трьох, в результаті чого блок впав в океан зі швидкістю 483 кілометри на годину на відстані близько 100 метрів від платформи.

Відео: SpaceX

"Чому Falcon Heavy та Starman? Життя не має перетворюватися на вирішення однієї сумної проблеми за іншою. Повинні бути речі, які надихають вас, змушують із задоволенням прокидатися зранку й бути частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили для вас", - написав Ілон Маск у себе в Twitter.

Why Falcon Heavy & Starman?



Life cannot just be about solving one sad problem after another. There need to be things that inspire you that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That is why we did it. We did for you. https://t.co/5STO7q4wro — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2018

Як повідомляв УНІАН, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22.45 6 лютого. З її допомогою на орбіту Землі виведений електрокар Tesla, який незабаром буде виведений на траєкторію відльоту до Марса.