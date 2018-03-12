Ілон Маск показав відео про історичний запуск Falcon Heavy

03:15, 12 березня 2018
Наука та IT
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У змонтованому під пісню Девіда Боуї "Життя на Марсі" ролику показані підготовка й запуск Falcon Heavy, а також приземлення двох розгінних блоків.

Також у відеоролик увійшли й кадри із невдалою посадкою центрального прискорювача ракети на плавучу платформу.

Нагадаємо, що при приземленні у нього спрацював лише один двигун із трьох, в результаті чого блок впав в океан зі швидкістю 483 кілометри на годину на відстані близько 100 метрів від платформи.

Відео: SpaceX

"Чому Falcon Heavy та Starman? Життя не має перетворюватися на вирішення однієї сумної проблеми за іншою. Повинні бути речі, які надихають вас, змушують із задоволенням прокидатися зранку й бути частиною людства. Ось чому ми це зробили. Ми зробили для вас", - написав Ілон Маск у себе в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22.45 6 лютого. З її допомогою на орбіту Землі виведений електрокар Tesla, який незабаром буде виведений на траєкторію відльоту до Марса.

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Теги: #Ілон Маск#Falcon Heavy#запуск Falcon Heavy