У Мережі з'явилися фото майбутнього флагмана Nokia 9

Довгоочікувана новинка Nokia 9 обзаведеться безрамковим дисплеєм, а також "монобровою" у верхній частині дисплея, як у iPhone X.

У Мережі був опублікований знімок смартфона Nokia 9, який стане довгоочікуваним флагманським пристроєм фінської компанії. Новинка обзаведеться безрамковим дисплеєм, а також "монобровою" у верхній частині дисплея, як у iPhone X.

Читайте такожSamsung представила нові смартфони Galaxy S9 і Galaxy S9+ (фото)Як повідомляє techno.bigmir.net, знімок з'явився в соціальній мережі Weibo. У верхній частині смартфона можна помітити виріз екрану, який ввела в моду корпорація Apple. Пристрій оснастили відразу двома фронтальними камерами, які зможуть забезпечити створення селфи-знімків найвищої якості.

Технічні фахівці вважають, що в якості дисплея Nokia 9 буде використана матриця типу AMOLED, що відрізняється високою енергоефективністю і підвищеною якістю зображення.

Як повідомляв УНІАН, раніше стали відомі подробиці про вихід Nokia 8 Pro з унікальною обертається камерою.