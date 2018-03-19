Знайдена остання наукова стаття Стівена Хокінга

Стаття була викладена в архів електронних препринтів, і в останнє правки в неї були внесені за 10 днів до смерті вченого.

Фізик-теоретик Стівен Хокінг, який помер минулого тижня, незадовго до смерті виклав в мережу свою останню роботу, присвячену можливості існування паралленьных всесвітів.

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Стаття була викладена в архів електронних препринтів, і в останнє правки в неї були внесені 4 березня, за 10 днів до смерті вченого.

Стаття під назвою "A Smooth Exit from Eternal Inflation" написана у співавторстві з Томасом Хертогом з Левенського католицького університету, і, за даними Sunday Times, буде опублікована після рецензування в одному з провідних журналів".

Робота закладає теоретичну основу та математичний апарат, який може бути використаний в майбутньому для експериментального доказу гіпотези множинних всесвітів. Це може бути зроблено шляхом відправки нової космічної місії, яка шукатиме певні характеристики мікрохвильового випромінювання в космосі.

За словами Хертога, робота покликана "перетворити ідею мультиверса в перевіряючу наукову конструкцію". За словами автора, він особисто зустрічався з Хокінгом для обговорення останнього варіанту статті.