Помер Стівен Хокінг: життя вченого та осягнення великих таємниць Всесвіту (фото, відео)

Незважаючи на роки боротьби з важкою хворобою, вчений присвятив усе своє життя астрофізиці та популяризації науки.

Сьогодні стало відомо про смерть видатного англійського фізика-теоретика та популяризатора науки Стівена Хокінга. Вчений помер у себе вдома в Кембриджі на 77 році життя.

Незважаючи на те, що Хокінг багато років страждав від важкої хвороби, яка прикувала його до інвалідного візка та залишила можливість спілкуватися зі світом лише за допомогою комп'ютерного синтезатора мови, вчений продовжував займатися наукою та вів активне громадське життя. Діяльність Хокінга у сфері популяризації науки принесла йому славу та визнання далеко за межами наукових кіл.

УНІАН зібрав найважливіші факти про дивовижне життя та відкриття знаменитого дослідника.

Життя і наукове визнання

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Стівен Хокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді (Великобританія). У його родині окрім нього, виховувалися дві молодші сестри (Мері та Філіппа), а також усиновлений брат Едвард. У 1962 році Він закінчив Оксфордський університет, а в 1966 році отримав у коледжі Трініті-хол Кембриджського університету ступінь доктора філософії, захистивши дисертацію про властивості всесвітів, які розширюються. У 1974 році вчений став членом Лондонського королівського товариства.

У 1979 році Хокінг став професором математики, хоча за його власними словами, не отримував жодної математичної освіти з часів середньої школи.

Вчений був одружений двічі. У 1965 році він одружився на студентці Кембриджського університету Джейн Вайлд. У пари народилося троє дітей: сини Роберт і Тімоті, а також дочка Люсі. У 1995 році, після багатьох років шлюбу, Стівен і Джейн розлучилися. Після розлучення Хокінг, який страждав від важкої хвороби, одружився на своїй доглядальниці Елайн Мейсон, з якою розлучився у 2006 році.

У 1982 році за досягнення в науці Хокінга було удостоєно звання командора Ордена Британської імперії.

Відкриття

Стівен Хокінг вважається одним з основоположників квантової космології – він успішно застосовував термодинаміку для опису чорних дір та став одним з найавторитетніших фахівців у цій галузі.

У 70-х роках фізик висунув гіпотезу про те, що чорні діри малої маси втрачають енергію, випускаючи випромінювання за своїм горизонтом подій, і, в решті-решт, "вмирають" (це явище отримало назву "випромінювання Хокінга").

Примітно, що погляди Хокінга допускають існування паралельних світів, у яких об'єктивна дійсність, яка спостерігається людиною – лише одна з безлічі можливих.

У 2016 році Хокінг назвав мікроскопічні чорні діри практично необмеженим джерелом енергії.

Хвороба

У 1963 році молодому Хокінгу, який ніколи не страждав від серйозних проблем зі здоров'ям, поставили страшний діагноз - бічний аміотрофічний склероз. Лікарі вважали, що вчений не проживе і трьох років, однак хвороба прогресувала набагато повільніше, ніж очікувалося. Тим не менш, до кінця 60-х років вченому все ж довелося користуватися інвалідним візком.

У 1985 році Хокінг переніс запалення легенів, після серії операцій він втратив здатність говорити. Тоді друзі подарували вченому його знаменитий синтезатор мовлення, який був встановлений на інвалідному візку. В кінцевому підсумку рухливість у Хокінга збереглася лише в мімічному м'язі щоки. З її допомогою він керував комп'ютером, що дозволяє йому спілкуватися з навколишнім світом.

Популяризація науки

Астрофізик приділяв увагу не лише науковій роботі, але і популяризації науки в масах. У 1998 році побачив світ його бестселер «Коротка історія часу». У книзі доступною для масового читача мовою пояснюється суть квантової механіки та теорії суперструн, розповідається про природу часу і простору, виникнення всесвіту та чорні діри. За 20 років з моменту виходу книги було продано понад 10 млн її екземплярів.

Надалі, Він написав ще кілька науково-популярних книг: «Чорні діри і молоді всесвіти» (1993), «Світ у горіховій шкаралупі» (2001), тощо. У 2006 році, у співавторстві зі своєю дочкою Люсі він випустив дитячу книгу «Джордж і таємниці Всесвіту».

Вчений також причетний до підготовки кількох науково-популярних фільмів, першим з яких став документальний серіал «Всесвіт Стівена Хокінга» (1997).

Популярність

Будучи успішним вченим та харизматичним популяризатором науки, Хокінг став здобув широку популярність далеко за межами наукових кіл. Його образ ще при житті почали використовувати у масовій культурі: образ фізика з'являвся в популярних серіалах «Сімпсони», «Зоряний шлях» та «Теорія великого вибуху» (де він зіграв сам себе), а в 2014 році він взяв участь у записі альбому культового рок-гурту Pink Floyd.

У 2014 році на екрани вийшла мелодрама «Теорія усього», заснована на мемуарах колишньої дружини фізика Джейн Хокінг. Фільм отримав позитивні відгуки критиків і зібрав у прокаті понад 123 млн доларів при бюджеті в 15 илн.

Попередження людству

Стівен Хокінг не раз попереджав людство про смертельні небезпеки, з якими воно може зіткнутися в майбутньому. Серед загроз для землян, на які звертав увагу фізик – фатальні зміни клімату, вторгнення інопланетян і повстання машин.

На переконання вченого, людству слід проявляти більше інтересу до науки, щоб почати освоєння космосу і покинути Землю (бажано вже в найближчі 30 років).

В іншому випадку воно приречене на вимирання у найближчі сторіччя.