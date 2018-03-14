"Продовжуйте летіти, як супермен у мікрогравітації": у NASA відреагували на смерть Стівена Хокінга (відео)

У NASA згадали політ Хокінга у невагомості у 2007 році.

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) відреагували на смерть видатного астрофізика Стівена Хокінга.

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"Згадуючи Стівена Хокінга, відомого фізика і посла науки. Його теорії розкрили всесвіт можливостей, які ми і світ досліджуємо. Продовжуйте летіти, як супермен у мікрогравітації, як ви сказали космонавтам на Міжнародній космічній станції в 2014 році", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці NASA у Facebook.

На сторінці також оприлюднено відео зі спогадами Хокінга про свій політ у невагомості у 2007 році.

"Для мене це була справжня свобода. Люди які добре мене знають, кажуть, що тоді в мене була найбільша посмішка, яку вони коли-небудь бачили", - згадує у відео Хокінг.

Як повідомляв УНІАН, Стівен Хокінг помер у віці 76 років у себе вдома в Кембріджі.