Завтра до Антарктиди вирушать українські наукові експедиції

На єдиній українській антарктичній станції «Академік Вернадський» вчені проводитимуть метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження.

Завтра в Антарктиду вирушать дві українські наукові експедиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки України, сьогодні у МОН відбулися проводи 23-ї Української антарктичної експедиції.

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Перша експедиція перебуватиме на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» цілий рік. До її складу увійшло 12 чоловіків – 7 науковців та 5 технічних працівників.

Учасники річної експедиції проводитимуть метеорологічні, біологічні та геофізичні дослідження. Зокрема, продовжать безперервні спостереження за зміною клімату, станом озонової діри, вивчатимуть зміну рівня моря, аномальне магнітне поле, популяції пінгвінів тощо.

Друга експедиція – сезонна, до якої увійшли 12 науковців. Вони працюватимуть під час перезміни 22-ї та 23-ї УАЕ – впродовж майже трьох тижнів. Вчені, зокрема, відбиратимуть зразки для досліджень, заявки на які подали 20 науково-дослідних закладів України.

В.о. начальника Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) Євген Дикий повідомив, що стратегічними цілями для НАНЦ є поширення діяльності, крім Антарктики, також на Арктику та відродження українського наукового флоту. Серед найближчих завдань – забезпечення нормального інтернет-зв’язку на станції, що дозволятиме проводити онлайн-трансляції, розширення міжнародної співпраці, відновлення морських досліджень в Південному океані, розробка нової державної програми досліджень в Антарктиці на 2021-2030 роки.

Своєю чергою міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила, що цього року МОН вперше за тривалий період часу виділив близько 15 млн грн на проведення капітального ремонту на єдиній українській антарктичній станції. Ці кошти підуть на те, щоб створити комфортніші умови для життя на станції, а також покращити можливості для проведення досліджень.

За її словами, нині вся українська антарктична програма коштує 72 млн грн, і вперше за багато років програмою передбачено кошти на проведення капітального ремонту на станції.

«Крім того, завдяки проведенню відкритих тендерних процедур Національному антарктичному науковому центру цього року вдалося заощадити близько 10 млн грн, які ми хочемо інвестувати в розвиток та покращення досліджень», – зазначила Гриневич.

Раніше повідомлялось, що Україна почне співпрацювати у сфері антарктичних досліджень з Китаєм та Малайзією, а також розширюватиме співробітництво з Туреччиною.