Україна має намір провести в Антарктиді спільні дослідження з Китаєм, Малайзією та Туреччиною

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Україна почне співпрацювати у сфері антарктичних досліджень з Китаєм та Малайзією, а також розширюватиме співробітництво з Туреччиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, такої домовленості було досягнуто під час 40-ї Консультативної наради з Договору про Антарктику, що завершилася 1 червня у Пекіні. Україна брала участь у заході як одна з 29 консультативних сторін Договору про Антарктику.

«Під час двосторонніх зустрічей з делегаціями КНР та Малайзії ми домовилися провести переговори щодо співпраці і за їх результатами підписати Меморандуми про науково-технічне співробітництво в галузі антарктичних досліджень. З Туреччиною такий меморандум уже підписано, тож з її представниками ми обговорювали напрями подальшої взаємодії», - повідомив голова української делегації, директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус.

За його словами, з Китаєм для України важливим є проведення спільних наукових досліджень, обмін науковцями на станціях, співпраця у сфері логістики.

«Стосовно ж Малайзії та Туреччини, які не мають власних станцій в Антарктиді, то вони мають бажання долучатися до проведення досліджень на українській станції “Академік Вернадський”. Наше завдання - створити для цього відповідні умови», – додав Чеберкус.

Він відзначив, що торік турецькі науковці вже брали участь у короткострокових дослідницьких проектах на базі станції. Вони вивчали біологію морів та процес танення льодовиків.

Українська делегація також домовилася про проведення спільних заходів з колегами з Франції, зокрема, культурних, на базі Французького інституту.

Крім того, для України велике значення має участь у міжсесійній контактній групі з обговорення майбутніх викликів антарктичної науки. Створити відповідний орган запропонувала Австралія. Ця ж країна очолить групу.

«Розташування української станції «Академік Вернадський» дає змогу проводити унікальні спостереження, оскільки саме в цьому районі Антарктиди відбувається найшвидше танення льодового покриву. Щонайменше за двома напрями – морської біології та моніторингу танення льодового покриву континенту – ми маємо чудові перспективи для розширення міжнародного наукового співробітництва», – відзначив Чеберкус.

За його словами, результати досліджень за першим напрямом є значимими для ефективного проектування мережі морських підохоронних районів на заході Антарктичного півострова. Попередню роботу з визначення таких районів нині проводять Аргентина та Чилі, й у перспективі до неї зможе долучитися Україна. Розширення мережі підохоронних районів навколо станції «Академік Вернадський» допоможе Україні закріпити свою присутність в регіоні та розвивати різнопрофільну діяльність за межами станції.

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Не менш важливими є й безперервні моніторингові дані з «Академіка Вернадського» щодо танення льодового покриву. Станція розташована у зоні найбільш динамічного потепління атмосфери і скорочення морського льоду. Ця інформація вже зараз дає можливість розуміти, наскільки швидким та значним буде вплив від скорочення антарктичного льоду на глобальне підвищення рівня моря протягом ХХІ століття і у віддаленій перспективі.

Раніше, під час візиту української делегації до Австралії, сторони домовилися про співпрацю у сфері антарктичних досліджень. Так, відбуватиметься обмін досвідом щодо проведення антарктичних експедицій й ефективного управлінням антарктичними станціями. А українські вчені братимуть участь у конкурсах наукових проектів, які фінансуються австралійською стороною.