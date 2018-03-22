Сліди кокаїну є на пальцях у кожного десятого - вчені

При цьому вчені можуть відрізнити сліди кокаїну, які опинилися на пальцях в результаті вживання наркотику, від тих, що залишилися на пальцях випадково.

Вчені з університету Суррея встановили, що кокаїн і героїн зараз настільки поширені, що у кожної десятої людини з числа не вживаючих наркотики виявляються їхні сліди на пальцях.

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Для дослідження, результати якого опубліковані в журналі Clinical Chemistry, вчені проаналізували потові виділення з відбитків пальців 50 добровольців, які ніколи не вживали наркотики, і 15 осіб, що страждають залежністю, які протягом 24 годин перед перевіркою вживали кокаїн або героїн, передає kommersant.ru. Згідно з результатами, сліди кокаїну були виявлені на відбитках у 13% не вживаючих наркотики добровольців, а сліди героїну - у 1%. При цьому вчені можуть відрізнити сліди кокаїну, які опинилися на пальцях в результаті вживання наркотику, від тих, що залишилися на пальцях випадково - після потиску руки наркоману або іншого контакту.

«Хочете - вірте, хочете - ні, кокаїн є досить поширеним забруднювачем навколишнього середовища, всім відомо, що він присутній на багатьох банкнотах,- зазначила фахівець з судово-медичної експертизи університету Суррея доктор Мелані Бейлі. - Але навіть з урахуванням цього ми були здивовані тим, що виявили його на стількох відбитках».

На думку вчених, перевірка на вживання наркотиків за відбитками пальців дуже перспективна. Як зазначив провідний автор дослідження Махадо Ісмаїл, цей спосіб перевірки неінвазивний, його легко провести, і за відбитком можна легко встановити людину.