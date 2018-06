"Тупий погляд і стогін": вчені з'ясували причину липневої "епідемії зомбі" в США

Про результати повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на журнал The New England Journal of Medicine.

У липні минулого року співробітники екстрених медичних служб повідомили про 33 випадки викликів до людей, психічний стан яких був сильно змінений - вони вели себе немов зомбі, тупо дивлячись перед собою, повільно і зі стогоном відповідали на питання медиків.

Тоді причину такого стану встановити не вдалося, але недавній аналіз зразків сечі і крові постраждалих виявив, що у всьому була винна передозування синтетичним каннабіоїдом. Наголошується, що вперше вдалося точно проаналізувати цей синтетичний наркотик. Виробники періодично змінюють їх формулу, щоб обійти закон про заборону певних речовин. Ці з'єднання не схожі на ті, з якими зазвичай працюють токсикологи, тому їх важко виявити.

Провести аналіз вдалося за допомогою рідинної хроматографії. Цей метод дозволяє розділяти складні суміші речовин на складові. Наркотичну речовину виявили в зразках біоматеріалу всіх обстежених «зомбі». Фахівці вважають виконану роботу першим кроком до більш якісної діагностики змісту наркотиків в організмі.