Кількість користувачів Telegram досягла 200 мільйонів людей

Месенджер Telegram стає все популярнішим.

Кількість активних користувачів месенджера Telegram досягла позначки в 200 мільйонів чоловік, говориться на сайті Telegram.

Як повідомляється, якби месенджер був країною, то він був би шостий за чисельністю населення в світі, пише Главком.

«У той час як ми беззастережно віримо в людей, виявляється, що 200 мільйонів людей також вірять в нас», - йдеться в релізі.

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Нагадаємо, Роскомнагляд повідомив керівництву Telegram про необхідність виконати вимоги закону і надати ФСБ ключі шифрування. Компанія повинна зробити це протягом 15 днів.

Раніше повідомлялося, що користувачі Telegram попросили суд визнати незаконними дії ФСБ, які вимагають від керівництва надавати ключі для розшифровки повідомлень.

Пізніше творець Telegram пообіцяв, що не віддасть ФСБ ключі від шифрування.

Зазначимо, Telegram - безкоштовний месенджер для смартфонів, що дозволяє обмінюватися текстом і файлами.