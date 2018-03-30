Над Землею зійде "блакитний Місяць"

09:06, 30 березня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомляє Space.com, наступне таке астрономічне явище можна буде спостерігати аж 31 жовтня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні мало відбутися два повних місяці: повний місяць 2 березня 2018 року і "блакитний Місяць" 31 березня 2018.

А 31 січня жителі Землі спостерігали потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.

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Теги: #березень#повний місяць у 2018#блакитний місяць