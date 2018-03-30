Над Землею зійде "блакитний Місяць"

Цього місяця жителі Землі спостерігали повню, а в останній день березня побачать "блакитний Місяць".

31 березня жителі Землі зможуть спостерігати "блакитний Місяць" - другу за місяць повню.

Читайте такожСвіт спостерігав за потрійним астрономічним явищем, українці теж побачили кривавий супермісяць (фоторепортаж, відео)

Як повідомляє Space.com, наступне таке астрономічне явище можна буде спостерігати аж 31 жовтня 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні мало відбутися два повних місяці: повний місяць 2 березня 2018 року і "блакитний Місяць" 31 березня 2018.

А 31 січня жителі Землі спостерігали потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і місячне затемнення.