Apple випустила iOS 11.3 з функцією відключення уповільнення iPhone

Користувач буде отримувати повідомлення, якщо смартфон перезавантажиться через нездатність акумулятора надати необхідну для повноцінної роботи кількість енергії.

Компанія Apple випустила оновлення для кількох своїх операційних систем. Зокрема, користувачам стали доступні версії iOS 11.3, watchOS 4.3 і tvOS 11.3.

Про це пише ITC.ua.

У цій версії нарешті з'явився довгоочікуваний інструмент Battery Health, який Apple обіцяла випустити ще після скандалу зі зниженням продуктивності iPhone по мірі старіння батареї. Користувач буде отримувати повідомлення, якщо смартфон перезавантажиться через нездатність акумулятора надати необхідну для повноцінної роботи кількість енергії. Після цього автоматично активується режим «Управління продуктивністю», але користувач має можливість вимкнути його в налаштуваннях. Новий інструмент також надає інформацію про стан батареї і повідомить, якщо рівень її деградації досяг значення, що вимагає заміни акумулятора.

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В iOS 11.3 інтегрований оновлений інструментарій ARKit 1.5. Тепер він більш точно позначає поверхні неправильної форми. Також запроваджено можливість розміщення віртуальних об'єктів на вертикальних поверхнях.

Додатково повідомляється про впровадження нової функції передачі даних і забезпечення приватності. Вона дозволяє користувачам краще розуміти, як використовуються передані ними дані. Тепер при отриманні запиту на надання доступу до певних даних або на активацію певних функцій буде з'являтися іконка приватності (два блакитних силуети, які тиснуть одне одному руки) разом з докладним описом.

Для користувачів у США з'явилися дві нові функції. Health Records дозволяє збирати в одному місці всі записи про стан здоров'я користувача (при наявності відповідного постачальника даних). В додаток Messages додано Business Chat, що дозволяє надавати підтримку споживачам для деяких компаній.