Астрономи виявили в космосі стародавній гігантський ураган

15:51, 04 квітня 2018
Наука та IT
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Температура фронту сягає 30 мільйонів кельвінів / фото Chandra X-ray Observatory

Про це пише видання Science Alert.

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Дослідники показали, що температура фронту сягає 30 мільйонів кельвінів (До), а навколишніх областей — 80 мільйонів К. По мірі віддалення від центру галактичного скупчення, де знаходиться галактика з активним ядром NGC 1275, фронт розпався на дві частини, але залишився виразним. На думку астрономів, його розмиттю в присутності хвиль стиснення і розширення та турбулентності перешкоджають сильні магнітні поля.

Холодний фронт був сформований в результаті зіткнення скупчення Персея з іншими галактичними кластерами меншого розміру. При цьому гравітаційне тяжіння великого кластера притягує інших до свого центру, в результаті чого газ почав завихрюватися, утворюючи спіральну структуру з холодними і гарячими областями, які чергуються.

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Теги: #космос#астрономи#ураган