У мережі показали фото ігрового смартфона Xiaomi Black Shark

На знімку видно задню панель смартфона з підключеним Bluetooth-геймпадом у верхній частині.

У Китаї сфотографували ігровий смартфон Xiaomi Black Shark, який, судячи з усього, оснастять геймпадом.

На знімку видно задню панель смартфона з підключеним Bluetooth-геймпадом у верхній частині, пише GizmoChina.

Схожа конструкція застосовується в консолі Nintendo Switch: до неї з лівого і правого боків кріпляться змінні контролери.

Також на задній панелі "ігрового" смартфона від Xiaomi можна помітити логотип Black Shark і подвійну основну камеру зі світлодіодним спалахом. Сама панель, ймовірно, пластикова - по знімку можна зрозуміти, що це не скло і не метал.

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Оскільки сканер відбитків пальців відсутній ззаду, можна припустити, що його розмістять під дисплеєм формату 18: 9. Крім того, в смартфон вмонтують антену зі спеціальним X-подібним дизайном, яка дозволить користувачам не закривати її долонями під час гри для поліпшення сигналу.

Очікується, що Black Shark отримає OLED-екран з високою частотою оновлення. Передбачається, що смартфон буде поставлятися в 128 ГБ і 256 ГБ варіантах зберігання, які відповідно будуть мати 6 ГБ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Він буде працювати під управлінням операційної системи на базі Android 8.0 Oreo, яка буде включати деякі з основних функцій оболонки MIUI.

Офіційний дебют Xiaomi Black Shark очікується 13 квітня 2018 року.