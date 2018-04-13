В Японії продемонстрували біполярного робота Land Walker (фоторепортаж)

Робота показали на заводі в селі Сінто, префектурі Гумма, Японія.

Інженер Сакакібара Кікай продемонстрував біполярного робота Land Walker на своєму заводі в селі Сінто, префектурі Гумма, Японія.

Робот Land Walker - перший 3,4-метровий, двоногий екзоскелет-робот з кабіною і двома гарматами, встановленими на руках, які стріляють гумовими кулями.

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Він був винайдений інженером Масаакі Нагумо. Робота створили для використання в армії. Але поки що він використовується тільки як засіб пропаганди ідеї роботизованої оборони.

Подивитися на робота Land Walker можна у фоторепортажі Reuters.