Популярний музичний сервіс Deezer запустив українську локалізацію

Для українців Deezer запускає спеціальні тарифи, які майже в два рази нижче від цін на сервіс в інших країнах.

Сервіс Deezer запустив інтерфейс, що вже доступний українською мовою, також в бібліотеці сервісу з'явилися плейлисти української музики.

Крім того, для українців Deezer запускає спеціальні тарифи, які майже в два рази нижче від цін на сервіс в інших країнах, повідомляє Ain.ua.

Підписка на Premium +, який відкриває весь спектр можливостей Deezer, по всьому світу коштує 7 євро в місяць, але для українців компанія запустила спеціальний тариф - 3,99 євро (близько 130 грн) на місяць. Перші 30 днів - безкоштовно. Пакет Deezer Family, який об'єднує в одному акаунті до 6 членів родини, в Україні буде коштувати 5,99 євро (близько 190 грн), при цьому ціна для всього іншого світу - 15 євро. Подорожчання для України не планується, оскільки не сезонна акція, а постійна ціна.

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Займатися українським напрямком Deezer буде музичний редактор Сергій Кейн - головний редактор видання Comma.com.ua. Раніше у Deezer не було свого представника в Україні, тому локальних плейлистів було менше і оновлювалися вони рідше.

"Deezer зацікавився в Україні, тому що поліпшення локалізації - один із стратегічних пріоритетів компанії. Фізичного офісу і команди поки немає, зате з'явився перший український працівник. Розширення буде залежати від затребуваності технології стрімінга в країні. В останні кілька місяців кількість українських підписок на Deezer зростає, а значить фундамент закладено", - розповів Сергій.

З листопада в бібліотеці сервісу вже є 4 великих українських плейлисти, які регулярно оновлюються: Нова музика, Хіти зараз, Український рок, Українське інді. Незабаром також з'явиться Важка музика в Україні, Українська електроніка, і авторські плейлисти від українських артистів.

Кількість українських користувачів Deezer компанія поки не розкриває. Загальна база користувачів сервісу по всьому світу налічує 14 млн на місяць. Сервіс доступний в більш ніж 180 країн по всьому світу, пропонуючи легальний доступ до прослуховування 53 млн треків.

Флагманська функція Deezer - потоковий мікс Flow, який формується індивідуально для кожного користувача на підставі його переваг. Deezer доступний на смартфонах, планшетах, ноутбуках і ПК, домашніх звукових системах, автомобільних установках і Smart TV.

Deezer працює з 2007 року, є приватною компанією зі штаб-квартирою в Парижі, офісами в Лондоні, Берліні, Майамі і по всьому світу. В Україні офісу поки немає - тільки локальний представник.