Google прокоментував повідомлення про блокування в Росії

Імовірно, проблеми викликані діями Роскомнагляду, який заблокував частину IP-адрес Google, намагаючись заблокувати Telegram.

Компанія Google перевіряє повідомлення російських користувачів про збої в роботі деяких сервісів.

Про це повідомляє газета Ведомости.

"Ми знаємо про повідомлення, що деякі користувачі в Росії не мають доступу до деяких сервісів Google. Ми розбираємося в цих повідомленнях", - сказав представник прес-служби Google, не уточнивши, чим викликані проблеми.

Користувачі в Росії в неділю поскаржилися на проблеми з доступом до сайту Google. За даними сервісу Down Detector, який відстежує скарги на перебої в роботі сайтів, кількість повідомлень про проблеми з доступом до Google різко зросла близько години ночі 22 квітня.

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Імовірно, проблеми викликані діями Роскомнагляду, який заблокував частину IP-адрес Google. Про це, наприклад, повідомляли гендиректор провайдера Diphost Філіпп Кулін і фахівець з кібербезпеки Олександр Литрєєв.

Роскомнагляд з 16 квітня намагається заблокувати месенджер Telegram, проте, за даними на 22 квітня, він продовжує працювати у багатьох користувачів.

Telegram вдається уникнути блокування завдяки зміні IP-адрес. Спочатку месенджер перейшов на підмережу Amazon, потім - на підмережу Google, повідомляв Роскомнагляд.