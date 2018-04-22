У Росії в рамках боротьби з Telegram почали блокувати Google

Основні проблеми виникли у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську та Красноярську.

Російські користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сайту та сервісів Google.

Як повідомляє «РБК», в ніч на 22 квітня у соцмережах почали з'являтися повідомлення про проблеми з доступом до сайту пошукової системи. Користувачі також скаржилися, що не можуть зайти на пошту Google та інші ресурси компанії.

Читайте такожРозлючені хакери позначили будівлю Роскомнагляду як «гей-бар» на картах Google

Проблеми з роботою Google в Росії показував також і моніторинговий сайт downdetector.com. За його даними, основні проблеми виникли у Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Іжевську і Красноярську.

Як повідомляє Telegram-канал «Сайберсекьюрити і Ко», присвячений інтернет-безпеці, IP-адреси компанії Google в Росії були заблоковані.

Користувачі повідомляють про недоступність сайту через таких російських провайдерів як Ростелеком, AKADO, NetBynet та АТК.

Нагадаємо, спроби Роскомнадзору заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова. Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.