Стало відомо, коли запустять першу в світі лінію Hyperloop Ілона Маска

Швидкість капсули Hyperloop повинна перевищувати 600 кілометрів на годину.

До 2020 року планують запустити першу в світі лінію Hyperloop: будівництво триває в ОАЕ, ця лінія повинна зв'язати аеропорт Аль-Мактум і об'єкти World Expo 2020.

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Про це інформує pragmatika.media. Лінія протяжністю 10 кілометрів стане першим етапом розвитку транспортної мережі нового покоління між Еміратами та Саудівською Аравією.

Цей Hyperloop буде переміщати людей і товари з швидкістю до 1200 км/год.