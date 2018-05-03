У "Кембридж аналітика" пояснили, чому змушені закритися

Попри упевненість "Кембридж аналітика" у тому, що вона діяла, дотримуючись етики, блокада, спричинена висвітленням у ЗМІ, відлякала практично усіх замовників.

Компанія “Кембридж аналітика”, що стала сумнозвісною через звинувачення про зловживання особистими даними десятків мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook, почала процедуру банкрутства у США і Великобританії.

Читайте такожУ Facebook повідомили, що Cambridge Analytica зібрала дані 87 мільйонів користувачів

Компанія заявила, що змушена закритися, бо втратила багато клієнтів, а також вимушена сплачувати витрати на юридичні послуги через розслідування, пов’язані зі звинуваченнями щодо Facebook, передає Голос Америки.

“Попри тверду упевненість “Кембридж аналітика” у тому, що її працівники діяли, дотримуючись етики й законів, блокада, спричинена висвітленням у ЗМІ, відлякала практично усіх замовників і постачальників”, - йдеться в офіційній заяві.

Виборчий штаб Дональда Трампа під час кампанії у США 2016 використував послуги “Кембридж аналітика”, яка рекламувала свою експертизу в галузі дослідження споживчих ринків, а також в цільовій рекламі та аналізі даних для політичних і корпоративних замовників.

Представники компанії зі штаб-квартирою у Лондоні згодом стверджували, що можуть розробляти психологічні профілі споживачів та виборців у різних країнах і використовувати це для впливу ефективніше, ніж традиційні рекламні компанії.

Генеральний директор “Кембридж аналітика” Александер Нікс у березні втратив посаду після того, як ВВС оприлюднила таємно записану розмову, де Нікс вихвалявся роллю у забезпеченні успіху Дональда Трампа на виборах.

“Ми робили усі дослідження, працювали з усіма даними, з усією аналітикою, визначали цільову аудиторію. Ми проводили усю цифрову кампанію, телевізійну кампанію і наші дані інформували усю стратегію”, - стверджував Нікс журналісту, який назвався представником потенційних замовників.

Посилаючись на неназвані джерела, агенція Reuters повідомляє, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер у межах розслідування впливу Росії на вибори у США подавав запит на документи компанії, які б показували, яким саме чином виборча команда Трампа використовувала дані й аналіз від “Кембридж аналітика”.

Звинувачення, що “Кембридж аналітика” приховано зібрала і свавільно використовувала дані 87 млн користувачів Facebook, викликали падіння цін акцій інтернет-компанії та спричинили офіційні розслідування у США та в Європі.

Відкидаючи звинувачення, в офіційній заяві “Кембридж аналітика” доводить, що її “діяльність була не лише законною, але й широко визнавалася як стандартна складова інтернетного рекламування у політичній та комерційній сферах”.

Reuters повідомляє, що "Кембридж аналітика" була створена 2013 року для роботи на виборах у США зі стартовим капіталом $15 млн від мільярдера Роберта Мерсера, відомого фінансовою підтримкою Республіканської партії США.

Газета New York Times стверджувала, що назву компанії обрав Стів Беннон, який був віце-президентом компанії, а згодом короткий час працював радником у Білому домі.