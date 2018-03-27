Влада США почала розслідування у справі про витік даних користувачів Facebook

Комісія перевірить, чи дотримуються правил захисту конфіденційної інформації.

Федеральна торгова комісія (ФТК) США почала розслідування через витік даних користувачів Facebook. Про це 26 березня повідомив сайт відомства з посиланням на виконавчого директора бюро ФТК щодо захисту прав споживачів Тома Пала.

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Комісія перевірить, чи дотримуються правил захисту конфіденційної інформації.

"ФТК украй серйозно ставиться до нещодавніх повідомлень у пресі, у яких висловлюють серйозну стурбованість дотриманням правил конфіденційності Facebook. Комісія підтверджує, що відбувається непублічне розслідування щодо цих правил", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію. Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica. Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса. Марк Цукерберг заявив, що через скандал компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, та обмежить доступ цих даних для розробників.